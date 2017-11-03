Dolar kuru, kritik veriler öncesi yükseliyor

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerompe Powell'ı aday göstermesiyle 3.890'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aştı. Kur, Türkiye'de Cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek 3.83 seviyesini aştı ve TSİ 10:17'de 3.8323'ten işlem gördü.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da bu hafta açıklanan enflasyon raporunda Ekim verisinin yukarı bir sürpriz yapabileceğini belirtmişti.



Bloomberg'ün haberine göre, HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy yolladığı notta enflasyon verisi sonrası TL ve tahvil piyasası konusundaki temkinli duruşu koruduklarını belirterek "Şu an için bu görüşümüzü değiştirebilecek tek olası etken küresel olarak dolar ve ABD 10-yıllık tahvil faizinin seyri olarak görünüyor. Bu nedenle 15:30’daki ABD tarım-dışı istihdam ve ücret verisini bekliyoruz." yorumunu yaptı.



ABD'de öğle saatlerinde tarım dışı istihdam verisi Fed'in Aralık'ta faiz artışına yol haritası sunması açısından önem teşkil ediyor.



Ak Yatırım istihdam verisinde 310 binlik beklentinin üzerinde sonuç öngörüyor. Kurum "Burada Çarşamba günü ADP raporunda görülen belirgin istihdam artışı etkili oluyor. Ancak istihdam ile birlikte yayımlanan ortalama saatlik ücretlerde beklentilerin (%0,2) altında bir sonuç ile karşılaşabiliriz. Sonuç olarak istihdamda görülen artışın yaratabileceği dolar pozitif etki, ücret enflasyonundaki zayıf seyir ile sınırlanabilir." yorumuna yer verdi.



Akşam saatlerinde ise S&P’nin Türkiye kararının açıklanması bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti kurumun bir değişiklik yapmayacağı yönünde..