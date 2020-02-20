Dolar kuru bugün ne oldu?

Merkez Bankasının faizi 50 baz puan indirmesinin ardından gece 6,10 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL, yeniden 6,08 seviyesine gelerek yatay seyir izlemeye başladı.

Merkez Bankası dün politika fazini 50 baz puan daha indirdi. Böylece banka son yedi ayda 1325 baz puan faiz indirmiş oldu.

Kararın ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ve Commerzbank, TCMB’nin faiz indirimine devam etmesini beklediklerini bildirdi. Dolar/TL bugün sabah saatlerinde en yüksek 6,1018 seviyesini gördü.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi beklentisi %10 seviyesinde bulunuyor. Son dönemde 2020 sonu beklentileri genel olarak tek haneye doğru revize ediliyor.



Bankacılar önümüzdeki dönemde kur ve enflasyonun seyrine bağlı olarak indirimlerin 25 baz puan gibi sınırlı adımlarla devam edebileceği öngörüyorlar. Bazı ekonomistler ise faiz indiriminin mevcut koşullarda sürdürülmemesi gerektiğini savunuyor.