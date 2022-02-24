Piyasalarda Rusya'nın Ukrayna işgali fiyatlanıyor; dolar 14,45'i gördü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde “askeri bir operasyonun” başladığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Putin, Ukrayna'ya tam teşekküllü işgal başlattı" dedi.

Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde küresel gelişmelere ve güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 14 lirayı aştı.

Dolar gün içinde 14,47 liraya kadar yükselirken, saat 14.30 itibariyle 14,36 liradan fiyatlanıyor. Euro ise gün içi en yüksek 16,25 lirayı görürken, saat 14.30 itibariyle 16,16 liradan işlem görüyor.

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