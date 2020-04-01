Dolar, Koronavirüs endişeleriyle TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor

Dolar bu sabah 6.62'de, Euro 7.30, sepet kur 6.96'da seyrediyor. FED'in piyasaya daha fazla dolar pompalayacağı haberi dolar endeksinde sınırlı yükselişe neden oluyor.

"TL üzerinde baskı artarak devam ediyor"

Ünlü Menkul Değerler TL üzerindeki baskının artarak devam ettiğini belirterek "Gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak dolar karşısında zayıf bir performans sergilerken hafta başındaki negatif ayrışmanın etkilerini hisseden TL ise dolar karşısında 6,60 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Kısa vadeli teknik göstergeler bozulmaya başlarken TL üzerindeki baskının hafiflemesi için kurun 6,55’in altına gerilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi bir senaryoda TL’nin destek bulması giderek daha fazla zorlaşacaktır. Kaldı ki küresel olarak resesyonun konuşulduğu bir dönemde reel faiz desteğinden yoksun olması da TL’nin cazibesini azaltan bir faktör olarak öne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası ve Fed'den yeni adımlar

Küresel çapta merkez bankalarının ve hükümetlerin virüsün ekonomideki tahribatını azaltmak için attığı adımlar kurda geçen hafta 6.38'e kadar gerilemeye neden olsa da burada kalıcılık sağlayamamıştı. TCMB, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için yeni adımlar attı.

İş Yatırım Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmak için piyasaları ve özellikle kamu bankalarını destekleyici adımlar atmasının satış dalgasını durdurmasa da hafifleteceğini belirtti.

Fed de finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Bu adımlar kurda dün sınırlı düşüşe neden oldu.