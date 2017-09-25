Dolar, K.Irak referandumu ile 3.54 lirayı aştı, Borsa inişte

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.54 lirayı aşarken, Borsa İstanbul Endeksi\'nde kayıplar yüzde 2.0\'ye yaklaştı.

ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) geçen hafta bilanço küçültmeye Ekim\'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar, haftayı 3.4950 düzeyinden kapattıktan sonra, bugün 3.54 lirayı da geçerek, 3.5455 liraya kadar çıktı. Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da erken saatlerde 4.17 liraya kadar indikten sonra, parite etkisiyle toparlanarak yeniden 4.21 lirayı aştı. Kapanışa doğru, dolar 3.54 - 3.55 lira ve euro da 4.20 - 4.21 lira aralığında hareket ediyordu.

Yeni haftaya yüzde 0.43 düşüşle 103 bin 677 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'ndeki kayıplar gün içinde yüzde 2.0\'ye yaklaştı ve 102 bin 182 puana kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan tamamladı.