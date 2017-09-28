Dolar kâr satışlarıyla 3.56 liraya geriledi, Borsa yükseliyor

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın, \"Fed\'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği\"ne ilişkin açıklamasının ardından tırmanarak 3.59 lirayı aşan dolar, kar satışlarıyla geriledi, iki gün gerileyen Borsa Endeksi yükseldi.

Yellen\'ın konuşmasıyla yönünü yeniden çevirerek 3.5959 liraya kadar yükselen dolar, artan küresel risk iştanhına bağlı olarak gelen kâr satışlarıyla 3.56 - 3.57 aralığına döndü.

Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da parite etkisiyle tarihinde ilk kez 4.22 lirayı da aşarak 4.2239 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktıktan sonra, dolardaki gevşemeye bağlı olarak 4.20 lira düzeyine çekildi.

Doların güçlenmesiyle dünkü işlemleri yüzde 2.61 düşüşle 101 bin 218 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne de yüzde 0.07 düşüşle 101 bin 150 puandan başladı. İlk işlemlerde \"eksi\"de hareket eden Endeks, dolardaki gevşemeye bağlı olarak hızlı toparlandı ve 102 bin 566 puan ile dünkü kapanışın yüzde 1.3 üzerine kadar yükseldi.