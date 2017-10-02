Dolar jeopolitik gelişmeler ve Fed ile 3.58 liranın üzerinde

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artırma olasılığında ilişkin gelişmeler ve Kuzey Irak referandumuyla artan jiepolotik risklerin etkisiyle dolar 3.58 liranın üzerine yükseldi.

Dolar, 3.55 - 3.56 lira aralığında kapattığı geçen haftanın ardından, yeni haftanın ilk işlemlerinde 3.5855 liraya kadar yükseldi. Dolardaki yükselişin parite etkisiyle euro da 4.21 liranın üzerine çıkarak 4.2105 lirayı gördükten sonra 4.20 - 4.21 lira aralığına döndü.

Yeni haftaya yüzde 0.03 yükselişle 102 bin 934 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de kazanımlarını sürdürdü ve yüzde 0.48 artışla 103 bin 397 puana çıktı.

Güçlenen dolar, yükselen faizler

İş Yatırım\'ın, \"Güçlenen dolar, yükselen faizler\" başlıklı günlük piyasa bülteninde. \"Amerika’ da vergi indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi ile hareketlenen dolar endeksi yeni Fed Başkanı\'nın da \'daha şahin biri\' olabileceği söylemleriyle yukarı hareketine devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu arada hafta sonu İspanya’da Katalanların yaptığı bağımsızlık referandumunun yüzde 89 evet oyuna rağmen yüzde 42 katılımla gerçekleşmesi ve polisin müdahalesi Avrupa’da uzun süredir unutulmuş politik risklerin tekrar gündeme gelebileceğini hatırlattı.

\"Bunun etkisiyle euronun dolara karşı haftaya zayıf bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Fed\'in faiz artırımları konusunda beklentilere göre daha şahin duruşu ise başta Amerikan iki yıllıkları olmak üzere bono faizlerini yukarı itmeye devam ediyor.

\"Dolar ve faizin arttığı bir ortamda ise gelişmekte olan ülke para birimi ve hisse senetleri ise satış baskısı altında kalmaya devam ediyor.

\"Bu ortamda Türk hisse senetleri geçtiğimiz hafta dünya gelişmekte olan hisse senetlerinin yüzde 1.6 altında performans gösterdi.

\"Bunda her ne kadar yeni vergi paketinin olumsuz beklentileri fiyatlanmış olsa da, asıl belirleyici hareketin dışarıdan geldiğini düşünmeye devam ediyoruz.

\"Bu sabah Çin’den gelen güçlü PMI verisi gelişmekte olan hisse senetlerini destekleyici bir veri.

\"Haftaya Asya hisse senetlerindeki karışık seyir ve doların güçlenmesiyle başlıyoruz.

\"Gelişmekte olan ülke hisse senetlerine göre ıskontosu yüzde 38 seviyesine çıkan Türk hisse senetlerinin bunu daraltması için şartların henüz hazır olmadığını düşünüyoruz.\"