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Ekonomi

Dolar Japonya seçimleri ve Katalonya etkisiyle 3.70 lira sınırında

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Japonya'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3

23 Ekim 2017 11:48

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Japonya\'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya\'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3.70 lira sınırına yükseldi.
Japonya\'da Liberal demokratlar\'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.
İspanya\'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.70 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.69 - 3.70 lira aralığına çekilirken, euro da parite etkisiyle 4.34 - 4.35 lira aralığına yükseldi.
 

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