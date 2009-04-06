Dolar hızla geriledi:1.58

Dolar 1.60’ın altında

(3.4.2009)

Bankalararası piyasa

Borsa günlük bazda yüzde 0.07 değer kazandı

Faiz

Parite

Asya ve Avrupa borsaları

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi

New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı

Dolar global piyasalardaki olumlu havaya paralel olarak haftaya düşüşle başladı ve günü de 1.58’den tamamladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ara verilen görüşmelere yeniden başlanacağı haberinin ardından IMF'nin kaynaklarının arttırılmasıyla birlikte Türkiye-IMF anlaşmasının kaynak bakımından piyasa beklentisinin üzerinde olma ihtimali de doları düşüren etkenler üzerinde sayılıyor.Geçen hafta 1.60’lar seviyesinden satılan dolar, serbest piyasada haftaya 1,5820, Euro 2,1380 liradan başladı. Serbest piyasada Cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5940 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1370 lira olmuştu.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.20 itibariyle, alışta en düşük 1,5670 lira, en yüksek 1,5720 lira, satışta en düşük 1,5740 lira, en yüksek 1,5780 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 405,29 puan azalarak 26.650,66 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,50 oldu.İlk seanstaki 424,89 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 19,60 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,07 değer kazandı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan azalarak yüzde 13,47'ye yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,99'dan kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,09, bileşik getirisi yüzde 13,47 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3493, sterlin-dolar paritesi 1,4925, yen-dolar paritesi ise 100,96 düzeyinde seyrediyor.Tokyo başta olmak üzere, Asya borsaları, küresel ekonomik krizin en kötüsünün son erdiği tahminleriyle yükselişlerini sürdürdüler.Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei Endeksi günü yüzde 1,24 artarak 8.857,93 puandan kapattı.Hong Kong'da borsa yüzde 2,7, Güney Kore'de yüzde 1,1, Hindistan'da borsa yüzde 1,8 ve Singapur'da yüzde 1 değer kazandı.Çin, Tayland ve Filipinler'de piyasalar bugün kapalı.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,01, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,97 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,09 yükseldi.Brüksel'de de borsa yüzde 1,31, Madrid'de yüzde 1,59'a çıktı.ABD tipi hafif ham petrolün mayıs teslimi fiyatı 60 sent artarak varili 53,11 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 52 sent değer kazanıp 53,99 dolardan işlem görüyor.Dow Jones Endeksi 45 puanlık gerilemeyle 7.972,00 puana indi.Nasdaq Bileşik Endeksi de 20 puanlık düşüş gösterdi.