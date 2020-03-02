Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL artan jeopolitik tansiyonla hafta sonu sığ piyasada 6,2640’ü gördükten sonra bu sabah güne 6.2150 civarında başladı. 08.47 itibarıyla dolar/TL 6,2381, euro/TL 6,8928 seviyesinde. Küresel piyasalarda Koronavirüs kaynaklı riskten kaçış ve Suriye’de hafta sonu artan askeri hareketlilik sonrası jeopolitik tansiyon TL’yi baskılayan en önemli iki etken konumunda. Kamu bankalarının döviz satışı ise TL’yi destekleyen nadir unsurlardan biri.

Jeopolitik tansiyon TL'yi baskılıyor

Türk Lirası son 1 ayda dolar karşısında yüzde 4 değer kaybetti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Jeopolik tansiyondaki artış TL’yi baskılıyor. Küresel gelişmeler de TL aleyhine. Koronavirüs endişeleri oldukça kuvvetli bir satış baskısı getirdi. Kurda yukarıda 6.25 ve 6.30 seviyelerini takip edeceğiz” ded.