Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırma kararları sonrası (TCMB) yeni haftaya 3,85 seviyesinde başladı.

Fed'in geçtiğimiz çarşamba günü aldığı faiz oranını 25 puan arttırma kararı ve TCMB'nin perşembe günü aldığı 50 baz puanlık geç likidite penceresi faiz arttırımı kararı sonrasında cuma gününü 3,86’lı seviyelerde kapatan dolar böylece haftaya küçük bir düşüşle başlamış oldu.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy "Türkiye-ABD ilişkilerine dair piyasa algısının zayıf seyrettiği bir ortamda Dolar/TL kurunun önümüzdeki haftalarda 3.98 seviyesini yeniden test ettiğini görmek sürpriz olmayabilir" açıklamasında bulundu.