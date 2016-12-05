Dolar haftaya nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından geçtiğimiz haftayı Türk lirası karşısında tarihi değer artışlarıyla kapatan dolar haftanın ilk gününe 3.53 seviyesinden başladı. İtalya'da referandumu kaybeden Başbakan Renzi'nin istifa kararı sonrası Euro karşısında değer kazanan dolar 3.56 seviyesine çıktı. Ardından Dolar/TL, 3,52 seviyesine kadar geriledi.

Euro, yapılan anayasa referandumunda mağlubiyet alan İtalyan Başbakanı Matteo Renzi'nin istifa edeceğini açıklamasının ardından ülkenin kırılgan bankalarının baskı altında kalacağı endişesiyle başlayan riskli varlıklardan kaçışa paralel olarak 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar ise, enflasyon verisi 3.56 seviyesini aştı.

Euro, İtalyan Başbakanı Renzi'nin anayasa reform teklifinin referandumda reddedilmesinin ardından istifa edeceğini açıklaması sonrasında euro bölgesinde siyasi belirsizliğin artması sonucu dolar karşısında keskin değer kaybetti.

Euro sert tepki verdi

Euro yüzde 1.4 değer yitirerek 1.0505 dolara kadar geriledi. Geçen ay gördüğü ve önceki yıllarda birkaç defa geri döndüğü 1.5 yılın dip seviyesi 1.0518'in altını test ettikten sonra kayıplarını kısmen azalttı.

Uzmanlar 2015 Mart ayında gördüğü dip seviye olan 1.0457'nin altını görmesi halinde euronun 2003 başlarından bu yana en düşük düzeylere gerileyebileceğini ve 1 seviyesine inen bir trendin başlayabileceğini belirtiyorlar. Birçok yatırımcı euronun dolarla parite anlamına gelen 1 seviyesine inebileceğini bir ihtimal olarak görmeye başlarken, işlemciler şu anda 1.05 düzeyinde opsiyon kontratlarından kaynaklanan güçlü alımlar ile karşılaşıldığını belirtiyorlar.

AB karşıtlarının eli güçlendi

İtalya'da yapılan referandumda, kritik anasaya değişiklikleri oylandı. En önemli maddesi, Senato'nun yetkilerinin azaltılması olan değişiklik paketinin referandumda reddedilmesi üzerine İtalya Başbakanı Renzi, daha önce söz verdiği gibi istifa kararı aldı. Yapılacak olası bir erken seçimde ise İtalya'nın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını savunan popülist 5 Yıldız Hareketi'nin iktidara gelme ihtimali yüksek. 5 Yıldız Hareketi, iktidara geldiği takdirde, bu konuyu referanduma götüreceğini açıklamıştı.