Dolar haftanın son gününde zirveye yakın

Dolar, yeni güne 7.9356 TL seviyesinden başladı.

Hafta ortasında tarihi seviyede eriyen TL, dolar karşısında 7.9612'ye kadar gerilemişti. Haftanın son iş gününde 7.9356 TL'den açılan dolar 7.9444 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise güne 9.2894 TL seviyesinden başladı. Euro hafta ortasında 9.3729 TL'ye yükselmişti. Artık çift haneli sayılara yükselen sterlin ise 10.24 TL'den işlem görüyor.

Global piyasalarda koronavirüs vakalarındaki artış ve beraberinde gelen yasakların yarattığı riskten kaçış eğilimi Türk lirasını da etkiliyor. Avrupa ve İngiltere'de koronavirüs salgınını yavaşlatmak için yeni önlemler getirilirken, dolar endeksi dün 93.910'a çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Bugün yurtiçinde 14.30'da yayımlanacak Merkez Bankası Ekim ayı beklenti anketi izlenecek. Yurtdışında ise 15.30'da ABD Eylül ayı perakende satış verisi ve 16.15'te ABD Eylül sanayi üretimi doların seyri için takip edilecek.