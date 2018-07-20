Dolar, haftanın son gününde 4.82 lira

Dolar/TL haftanın son işlem gününe yatay başladı. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4.82'den alıcı buldu.

Hafta ortasında 4.76 ile bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL bu seviyelerde tutunamazken, 4.80’in üzerindeki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün 4.84 seviyelerini test eden kur, 4.82 seviyelerinden günü tamamladı.

Bu sabah ise dolar/TL ilk işlemlerde yatay seyir izleyerek 4.82'den güne başladı. Aynı dakikalarda euro da 5.62 seviyesinde bulunuyor.

Dünya gazetesinin uzmanlardan aktardığına göre TL’ye yönelik genel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Henüz TL lehine güçlü bir hareketin başlayacağının öncü işaretleri yok. Dolar endeksine de bağlı olarak çift yönlü yatay konsolidasyonun süreceği düşünülüyor.