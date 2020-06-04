Dolar güne yükselişle başladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının izleneceği güne dolar/TL bugün 6,75 seviyesinden başladı.

Küresel piyasalar güne yönsüz bir başlangıç yaptı. ABD vadelileri ve Asya borsaları hafif artılar ve eksilerle karışık bir seyir izliyor.

Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık alımlarına ilişkin açıklamalar yakından izlenecek. ECB'den bugün bir faiz değişikliği beklenmiyor.



Kararın ardından Başkan Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek. Karar TSI 14.45, toplantı 15.30'da gerçekleştirilecek.Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri açıklanacak.

Gece boyunca 6,72 seviyelerinde seyreden dolar/TL, sabah saatlerinde yükselişe geçerek 6,75'lerin üzerine çıktı. Euro/TL ise 7,58 düzeyinde el değiştiriyor.