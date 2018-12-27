Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL bu sabah güne 5.2763 seviyesinden yatay başladı. Kur dün de Kur 5.28-5.31 dar bandında yatay bir seyir izlemişti.Noel tatilinin ardından Avrupa'da piyasalar bugün açılıyor.

Dolar/TL bu sabah güne 5.2763 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5,2702, en yüksek 5,2861 seviyesini gördü.

Kur dün 5.28-5.31 dar bandında yatay bir seyir izlemişti. Dolar endeksi dün hafif yükselişle 96.73 seviyesine gelmişti. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik iyimserlik ise Türk Lirası'na destek oluyor.

"Fed başkanının işini kaybetme riski yok"

Piyasalarda küresel bazda ABD’deki siyasi istikrarsızlık ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle baskı gözleniyor. ABD’de bazı devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durması ve Başkan Donald Trump’ın Fed’e karşı tutumu piyasalarda endişe unsuru. Wall Street'in Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerinden duyduğu tedirginliği yatıştırmaya çalışan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Fed Başkanı'nın işini kaybetme riski ile karşı karşıya olmadığını ve Trump'ın Hazine Bakanı Mnuchin'den memnun olduğunu söyledi.