Dolar güne sert düşüşle başladı

Dolardaki sert değer kazançlarının son dönemde yerini değer kaybına bırakması dolar/TL'de aşağı yönü desteklerken bankacılar yılbaşından beri dolar karşısında en sert değer kaybını yaşayan para birimlerinin başında yer alan TL'de 7 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi pozisyon alımlarının da yavaş yavaş başlamış olabileceğini öngörüyorlar.

Bankacılar piyasadaki fiyatlamaların on yılı aşkın bir süredir iktidarda olan ve en son 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.8 oy alan AKP'nin oy kaybına uğrasa dahi tek parti iktidarını kaybetmeyecekleri şeklinde olduğunu gösteriyor.



CNN Türk'ün yayımladığı Reuters'ın haberine göre, analistler, bugün piyasada bugün yoğun dış veri gündeminin izleneceğini belirtirken özellikle TSİ 1530'da ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin küresel piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtiyorlar.



Öte yandan yılbaşından bugüne yüzde 13'e yakın değer kaybı ile dolar karşısında gelişmekte olan ülkeler arasında en sert değer kayıplarından birini yaşayan TL'de ise son iki günde negatif ayrışmanın yerini pozitif ayrışmaya bıraktığı dikkat çekiyor.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Dolar/TL'de 2.6830 seviyesi önemliydi ve aşağı yönlü kırıldı. Burada Hazine ihalelerinin de desteğini düşünmek mümkün. Son dönemde yaşanan sert değer kaybının bir anda azalması yurtdışına bağımlı bir hareket ancak hareketin sert olması bize seçim sonuçlarına ilişkin pozitif bir fiyatlamanın başlamış olabileceğini de düşündürüyor" dedi.



Bankacılar kurda bundan sonra 2.65 seviyesinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtirken, "Keskin bir aşağı yön başladı demek doğru olmaz ancak TL şu anda gelişmekte olan ülkeler arasındaki en kötü para birimi. Eğer yabancı yatırımcılar bu risklerin azaldığını düşünüyorlarsa aşağı yön sürebilir" dedi.



Dolardaki değer kaybına paralel dün akşam 2.68'li seviyelerde işlem gören dolar/TL bu sabah 0841'de güne 2.6660/2.6670 seviyesine gerileyerek başladı. Aynı saatte sepet bazında TL ise 2.8320/2.8332 seviyesinde işlem görüyor.



"Yatırımcılar kararlarını vermiş olabilir. Seçim öncesi rallisinin başladığından şüpheleniyoruz" diyen Istanbul Analytic'ten Atilla Yeşilada, "Bugüne değin TL cinsinden varlıkların seçim öncesinde satıcılı seyredeceğini, en azından hiçbir ralli girişiminde bulunmaya cesaret edemeyeceğini öne sürdük, fakat son bir haftada yaşanan piyasa hareketi yanılmış olabileceğimizi düşündürüyor" dedi ve ekledi:



"Temas ettiğimiz uzman ve fon yöneticileri seçim riskini bir ölçüde satın almış gibiler; iyi senaryo arıyorlar. Dün, tüm dünya ABD ve Alman DİBS pazarında yeniden patlak veren oynaklık ile sarsılırken, Türkiye çok iyi direnç gösterdi ve gelişmekte olan piyasalardan pozitif anlamda ayrıştı.



Öncelikle, dün Hazine borçlanmakta hiç de güçlük çekmedi ve global olarak devam eden eden tahvil oynaklığına rağmen çok da yüksek bir faiz ödemedi. İkincisi son bir haftadır TL cinsinden varlıklar gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştı... Bu yüzden yatırımcıların seçimle ilgili belirsizlikleri iskonto ettiği ve Türkiye'nin artık çok ucuz kaldığına hükmettiğini de senaryolarımıza eklemek zorundayız" dedi.



TL'de yılbaşından beri dolar karşısında yaşanan değer kaybı yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'yı da yaklaşık bir ay önce geride bırakarak, yüzde 13'e yakın seyrederken; en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 4 civarında değer kaybetti.



Bankacılar ABD faiz artışlarının zamanlamasına ilişkin ise ABD verilerinin yakından izlenmeye devam ediyor bu kapsamda 1530'da açıklanacak Nisan ayı ABD perakende ve çekirdek perakende satışlar yakından takip edilecek. ABD verileri haricinde ise 1200'de Euro bölgesi Mart ayı sanayi üretimi ve ilk çeyrek öncü GSYH verileri takip edilecek.





İhaleler tamamlandı





Hazine'nin son iki günde gerçekleştirdiği beş ihaleye gelen yüksek talep ikincil piyasada faizlerin; küresel getirilerde yaşanan sert dalgalanmaya rağmen ikincil piyasada faizlerin aşağı yönlü seyir izlemesine destek sağladı.



Hazine 5 ihale ile 7.94 milyar TL'si piyasadan olmak üzere toplam 8.23 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Mayıs ayında 10.97 milyar TL'si piyasaya toplam 11.9 milyar TL'lik iç borç servisi gerçekleştirecek olan Hazine, 8.4 milyar TL'si piyasadan 9 milyar TL'lik iç borçlanma hedeflemişti. Bankacılar bugünkü ihalelerin opsiyonları ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek kısa vadeli ihale ile birlikte Mayıs programının da hedefler dahilinde tamamlanacağını belirttiler.



Dün ikincil piyasada yaşanan yaklaşık 20 baz puanlık düşüşün ardından getiriler bugün de aşağı yönlü bir seyir izledi.



Dün yeniden ihracı gerçekleşen iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.79 valörde son işlem yüzde 9.82 seviyesindeydi. Aynı tahvilde geçen hafta spot kapanış yüzde 10.27 seviyesinde gerçekleşmişti.



Dün yeniden ihracı gerçekleşen bir başka tahvil olan 10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.22, valörde son işlem yüzde 9.20 oldu. Aynı tahvilde geçen hafta spot kapanış yüzde 9.39 seviyesinde gerçekleşmişti.