Moody's'ten Türkiye için dolar uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerin güçlü dolar ve sermaye akışındaki değişimlere karşı daha hassas olduğunu bildirdi.

Moody's'in "Küresel Makro Görünüm" raporunda ABD'deki güçlü büyüme ve dengelenen finansman koşullarının küresel ekonominin önümüzdeki yıl daha güçlü büyüme kaydetmesini sağlayabileceği belirtildi.



Gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmanın genişleyeceğine işaret edilen raporda, G-20'nin ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3 olmasının beklendiği vurgulandı.



Raporda şunlar kaydedildi:



"ABD'nin parasal politikasında beklenen parasal sıkılaştırma, diğer merkez bankalarının parasal genişlemeye devam ettiği, genişleme duruşunu devam ettirdiği bir ortama denk geliyor. Olağandışı farklılık dünyadaki farklı büyüme ve enflasyon görünümlerinden kaynaklanıyor. Ülkeler arasındaki büyüme ve enflasyon farkları sermaye akışlarını ve para birimi değerlerini de etkileyecek. Türkiye, Güney Afrika gibi ülkeler güçlü dolar ve sermaye akışındaki değişimlere karşı daha hassas. Euro'daki zayıflık ve düşük petrol fiyatları Euro Bölgesi'nin büyümesini destekleyecek. 2015-2016 yıllarında Euro Bölgesi yüzde 1,5 büyüme kaydedebilir."



Yunanistan'a da yer verilen raporda, ülkenin uluslararası kreditörleri ve Euro Bölgesi'ndeki üyeliği konusunda belirsizlik olduğu, Moody's'in temel senaryosu içinde yer almayan Yunanistan'ın Euro Birliği'nden çıkması olasılığının Yunan ekonomisi için çok olumsuz olacağı kaydedildi.



Avrupa merkez bankası'nın (ECB) 2012 yılından itibaren finansal şoklara karşılık verme kapasitesini güçlendirdiğini, Euro Bölgesi ülkelerinin Yunanistan'ın birlikten olası çıkışına karşı ülkeyle ticaret ve finansal bağlarını azalttığı belirtilen raporda, "ABD'de güçlü dolar büyümeyi aşındırabilir. Buna rağmen fiyat rekabetinde yüksek seviyeler, güçlü şirket karlılıkları, reel gelirdeki artış, ABD'de güçlü ekonomik aktiviteye işaret ediyor. ABD ekonomisinin 2015 ve 2016'da yüzde 2,8 oranında büyüme kaydetmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Moody's, Çin'in 2015'te yüzde 6,8, 2016 yılında ise yüzde 6,5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.



Moody's'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Marie Diron rapora ilişkin şunları kaydetti:



"Güçlü ekonomik büyüme görünümü parasal politikada kademeli bir daralmaya ve ABD'de daha yüksek getiriye işaret ederken, bir çok bölgede ekonomik büyüme görünümleri baskılanmış durumda. Sonuç olarak bu ekonomiler arasındaki fark genişleyecektir. ABD ve Hindistan gibi ülkeler direnç gösterirken, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkeler negatif şoklara karşı hassas olabilir."