Dolar güne sakin başladı

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, yeni haftada 6,14-6,15 aralığında seyrediyor.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 10.75'e çekmesi ve küresel piyasalarda corona virüs endişeleri de kur üzerinde baskı yapmıştı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.