Dolar güne nasıl başladı?

Döviz piyasasında artış sürüyor. Haftanın son işlem gününde dolar 7.29-7.30 aralığında seyrederken, Euro ise 8.63-8.64 aralığında işlem görüyor.
7 Ağustos Cuma günü döviz piyasalarındaki işlemlerde;
Dolar 7.29 – 7.30 lira aralığında,
Euro 8.63 – 8.64 lira aralığında,
Sterlin ise 9.57 – 9.58 lira aralığında hareket ediyor.
Öte yandan dövizdeki sert tırmanışlara karşı, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ayrı ayrı kararlar aldılar.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi.
BDDK, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL’ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.