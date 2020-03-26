Dolar güne nasıl başladı?

ABD’de Senato, Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkılması için eyaletlere, yerel yönetimlere, hastanelere, şirketlere ve ailelere destek verilmesini öngören 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine onay verdi. Alman Federal Meclisi, corona virüsünün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar euroluk harcama paketini onayladı.

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Erdoğan bugün G20'ye katılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, yeni tür Koronavirüs salgınıyla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla, hükûmetlere dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerini askıya alma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.