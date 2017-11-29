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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda Zarrab davası yakından izlenirken dolar kuru dün akşam saatlerinde 3.97 liraya kadar çıktı

29 Kasım 2017 10:43

Dolarda hafta başında yaşanan düşüş eğilimi uzun soluklu olmadı. Dolar kurunda dün (28 Kasım 2017) başlayan yükselişin ardından bugünkü ilk işlemler 3.9650 lira seviyelerinden geçti.

Dolar kuru hafta başında 3.90 lira seviyesinin altına kadar gerilemişti. Hem uluslararası piyasalardaki olumlu hava hem de Merkez Bankası'nın gerektiğinde müdahale edebileceği yönündeki haberlerle düşüşe geçen dolar kuru, ABD'de devam eden Zarrab davası tedirginliği ile yeniden yükselişe geçti.

Piyasalarda Zarrab davası yakından izlenirken dolar kuru dün akşam saatlerinde bir ara 3.97 liraya kadar çıktı.

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