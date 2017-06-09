Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3.53'ün üzerinde dengelendi

Dün diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısında yüzde 0.77 değer kazanarak günü 3.5210'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in Senato'da verdiği ifadenin ardından küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında toparlandığı görüldü.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlayarak 3.53'ün üzerinde dengelendi. Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0.25 artışla 3.5340 seviyelerinden alıcı bulurken, euro/TL yüzde 0.08 yükselişle 3.9570'den işlem görüyor.

Sterlin/TL ise erken genel seçim sonuçlarının hiçbir partinin tek başına hükümeti kuramayacağını göstermesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçti. Şu dakikalarda sterlin/TL yüzde 2.06 değer kaybederek 4.4670 ile yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesine gerildi.

Analistler, bugün İngiltere'den gelecek haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.5590 seviyesinin direnç, 3.5240 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.