Dolar güne nasıl başladı?

19 Mayıs nedeniyle dün kapalı olan Türkiye piyasalarında, dolar/TL bugüne 2,99 lira civarında başladı. İşlemlerin artması ile birlikte kur 2,98'in de altına düştü.

ABD'de Fed'in faizleri önümüzdeki ay artırabileceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri sert satış baskısı altında kalırken Türkiye'de piyasaların tatil dönemindeki illikit işlemlerde 3 seviyesini test eden dolar/TL güne 2.99 civarında başladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, işlemlerin likit piyasada son olarak gerçekleştiği 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde 2.97 civarında işlem gören dolar/TL, Fed açıklamaları ve sonrasında takip edilen siyasi gelişmeler ile 3.0005 seviyesine yükseldikten sonra bugün güne 2.9890/2.9906 seviyesinden başladı.

AKP'nin 22 Mayıs'ta düzenlenecek olan olağanüstü kongresi için yeni genel başkan adayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olarak belirlenmesi ardından piyasalar başta ekonomi yönetimi olmak üzere yeni kabinenin nasıl şekilleneceğini, ekonomi politikalarında değişiklik olup olmayacağını takip edecek.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne yüzde 0,04 düşüşle 77.209,47 puandan açıldı.

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 34,41 puanlık azalışla başlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranı yüzde 0,52 ile "sigorta", en çok kaybettireni ise yüzde 1,85 ile "spor" oldu.

Çarşamba günü yurt içi piyasalar kapandıktan sonra açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasa beklentilerinden daha şahin olarak yorumlanması ile dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanırken, buna bağlı olarak dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Altında düşüş

Spot altının ons fiyatı çok değişmeyerek 1,254.46 dolarda kalırken, fiyatlar haftalık bazda yüzde 1.5 aşağıda seyrediyor. Altının gram fiyatı 120 TL, çeyrek altın ise 199,60 TL'den işlem görüyor.

İşte altın fiyatları

Altın fiyatları doların değer kazanmasıyla hızlı geriledi. Altın fiyatları, iki günlük kayıpların ardından yatay bir seyre geçerken, güçlenen dolar ve Fed'in faizleri beklenenden daha çabuk artırabileceği tahminleriyle son sekiz haftanın en büyük haftalık kaybını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Spot altının ons fiyatı çok değişmeyerek 1,254.46 dolarda kalırken, bir önceki seansta gördüğü son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1,244 dolar yakınlarında seyretti. Fiyatlar haftalık bazda yüzde 1.5 aşağıda.

Piyasalarda Fed etkisi

Asya borsaları bugün yükseliş kaydetse de haftalık bazda kayıp yaşamaya hazırlanırken, ABD doları da Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırabileceği söylentileriyle beraber yükseldi.

Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselirken, haftalık bazda yüzde 0.3 düşüşte ve bu yılın başından bu yana ise yüzde 4.2 aşağıda seyrediyor. Japonya Nikkei endeksi erken saatlerdeki kayıplarını silerek yüzde 0.2 yükseldi ve haftalık kazançlarını yenin dolar karşısındaki değer kaybıyla da beraber yüzde 1.6'ya çıkardı.

ABD'de Fed'in faizleri önümüzdeki ay artırabileceği beklentilerinin oluşmasının ardından Wall Street dün düşüşle kapanırken, New York Fed Başkanı William Dudley yaptığı bir konuşmada Fed yetkililerinin, piyasaların Haziran veya Temmuz ayında bir faiz artışı ihtimalini hafife aldığını düşündüklerini belirtti