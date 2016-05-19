Fed tutanakları sonrası dolar 3 liraya dayandı!

Dünya piyasalarının beklediği Fed'in nisan ayı toplantı tutanakları açıklandı. Açıklanan veriler sonrası Dolar/TL kuru bugün 3 lira sınırına dayandı.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 2,9950 liranın üzerine çıktı. Sonrasında bir tepki hareketi ile yeniden 2,98'li seviyelere döndü.

Saat 10.20 itibarıyla ululararası piyasalarda dolar/TL kuru 2,9940 liradan işlem görüyor. Dolar, dün akşam piyasaların kapandığı saatlerde 2,97 liranın hemen üzerinde bulunuyordu.



ABD faiz artırırsa ne olur?

ABD'de geçtiğimiz Aralık ayında 10 yıl aradan sonra faiz artışına gidilmiş ve 2016 yılı içinde 3 ya da 4 faiz artışı yapılacağı konuşulmaya başlanmıştı. O faiz artışları yılın yarısına gelmiş olmamıza rağmen halen yapılamadı. Bu durum piyasalar üzerinde ciddi bir Fed baskısı oluşmasına neden oluyor.



Uzmanlar Fed'in fazi artırmasıyla beraber doların diğer ülke para birimlerine karşı güçleneceğine işaret ederken, dolar/TL kurunun da 3 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Dün Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahminini 3,07'den 3,10'a revize etmesi de bu senaryonun Türkiye cephesinden de olası göründüğüne işaret ediyor.

Fed tutanakları ne anlatıyor?

ABD Merkez Bankasının (Fed) nisan toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin seçeneklerini korumak istediğini ve gelecek verilerin beklentilerini karşılaması halinde haziranda faiz artışını destekleyebileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, bir sonraki faiz artışına haziranda gidilebileceğine işaret eden şu ifadeler dikkati çekti:

"Üyelerin çoğu, gelecek verilerin, ekonominin yılın ikinci yarısında toparlanması, iş gücü piyasası şartlarının güçlenmeye devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ilerlemesiyle uyum göstermesi halinde, Komitenin haziranda faiz artışına gitmesinin uygun olacağını düşünüyor."

Fed'in seçeneklerini korumak istediğine de vurgu yapılan tutanaklarda, "Üyeler, genel olarak politika seçeneklerini açık tutmanın yanı sıra kararlarını gelecek veriler ve gelişmelere göre alabilme esnekliğini korumanın uygun olacağı görüşüne vardılar" denildi.