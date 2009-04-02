Dolar geriledi, borsada günlük kazanç % 3.19

(1 Nisan 2009)

Bankalararası piyasa

Borsa günü 3.19 değer artışıyla kapadı



Borsa 26 bin puanın üstünde

Faiz

Parite



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı



New York Menkul Kıymetler Borsası yükselişle açıldı



Akşam saatleri itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6180 liradan alınan dolar 1,6210 liradan satılıyor. 2,1760 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1780 lira düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6470 lira olan dolar güne 1,6200 liradan, 2,1830 lira olan Euro güne 2,1450 liradan başlamıştı.Ekinvest analisti Ugur Erturk, dövizdeki aşağı hareketi ve hisse senetleri piyasasındaki alım önerilerini şöyle değerlendirdi:“Döviz piyasasında dolar/lira kritik 3-aylık ortalamasını dün aşağı kırdı, bir kaç gün daha 1.65 altında kalmayı başardığını görürsek kurdaki düşüşün orta vadeye yayılacağından emin olacağız. Kısa vadede 1.61 civarında oyalanması ve kırdığı önemli dirence doğru yani 1.64- 1.65 civarına gitmesi mümkün, bu dolar satmak için son fırsat.Türkiye piyasaları üzerine Mart ayı için yazılmış olan opsiyonların ana teması seçimlerle ilgili siyasi riski yansıtıyordu, seçimlerle beraber bu opsiyonların süresi doldu. Siyasi baskıyı üzerinden attığından beridir, üç gündür, İstanbul borsasının çehresi tamamen değişti, artık ibre sadece kuzeyi gösteriyor. Hisseler henüz ralli moduna girmiş değil, ama lira rallisi start aldı bile, dolar/lira kurunda kritik direnç olan 3-aylık ortalama (1.65) dün yerle yeksan oldu.Mart başında ‘alım zamanı’nın geldiğini ilan edip Mart boyunca hisse biriktirmeyi önerdikten sonra 30-endeks için yükseliş hedefini 33.500- 34.000 civarı olarak belirlemiştik. Bu bölgede bir kar realizasyonu ihtimali yüksek. Haber akışını kısa vadede domine edecek olan bugünkü G-20 toplantısı. Financial Times, Obama’nın G-20, Nato, AB ve Türkiye’den oluşan durakları içinde en önemli olanının Türkiye’de yapacağı görüşmeler olduğunu yazdı. Bizim piyasaların vizyonu ise sadece IMF'den ibaret.”Bankalararası piyasada dolar kotasyonları saat 14.55 itibariyle, alışta en düşük 1,6160 lira, en yüksek 1,6200 lira, satışta en düşük 1,6220 lira, en yüksek 1,6290 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi, günlük bazda gösterdiği yüzde 3,19'luk artışla Şubat başındaki seviyelerinden kapandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 827,60 puan yükselerek günü 26.771,17 puandan tamamladı.Bileşik Endeks, 9 Şubat Pazartesi günü 27.040,47 puanlık kapanışla bugünkü seviyenin üstündeki son kapanışını yapmıştı.İMKB Bileşik Endeksi 10 Şubat Salı gününden bu yana dün ilk kez gördüğü 26.000 puan seviyesini bugün de koruma eğilimi gösterdi hatta geçti bile.Dün 25.943,57 puandan kapanan Bileşik Endeks, 602,02 puan ve yüzde 2,32 oranındaki artışla 26.545,59 puandan güne başladı.En yüksek 26.609 puana kadar yükselen endeks daha sonra bir miktar geriledi ve 26.500 puan seviyelerinde dengelendi.Piyasa uzmanları, seçim sonrası olumlu beklentiler küresel piyasalardaki olumlu hava ile birleşince endeksin dün 25.700 direncini aşarak 27.000 hedefine biraz daha yaklaştığını vurgulayarak, piyasaların IMF ile temaslara odaklı bir seyir izleyeceğini kaydediyor.Uzmanlar, 5 günlük ortalama olan 25.600 seviyesinin destek olarak korunduğuna işaret ederek, 26.000 direncinin aşılması ile yükselişin hız kazanacağını, 26.000 seviyesinin destek olarak korunmasının ise yükselişin 26.800-27.000 aralığına kadar sürmesini sağlayacağını savunuyor.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,31 puan düşerek yüzde 13,64'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 14,18'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 14,52, bileşik getirisi yüzde 13,95 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3359, sterlin-dolar paritesi 1,4646, yen-dolar paritesi ise 99,46 düzeyinde seyrediyor.Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 4,40 (367,87 puan) artarak 8.719,78 puana çıktı.Dow Jones endeksi yüzde 2,1 oranında değer kazanarak 7.925,00 puana çıktı.Nasdaq Bileşik endeksi de, yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.