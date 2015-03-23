Dolar 2,55'in altına indi

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyimserliği ve Euro/dolar paritesindeki sert yükselişin etkisiyle yaklaşık üç haftanın en düşüğü olan 2,55'in altına geriledi. Euro 2011'den beri dolar karşısındaki en iyi performanslarından birini göstermeye hazırlanıyor. Son dönemde doların tüm para birimleri karşısında değer kazancı bugün yerini kayba bırakırken; Euro'nun dolar karşısında kazanımları yüzde 1'i geçti, parite de 1,0945'e kadar yükseldi. Güne 2,57 civarında başlayan daha sonra 2,59'lu seviyelere yükselen dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel yönünü aşağı çevirerek 2,5451'e kadar geriledi. Dolardaki değer kaybını St Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, dolar endeksinin "makul değer"inden çok uzakta olmadığını açıklaması tetikledi.