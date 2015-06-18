Dolar, Fed kararı sonrası düşüşe geçti

Küresel piyasalarda dolar dünkü 2.73 lira düzeyinden de geri çekelerek güne 2.71 liranın hemen üzerinde başladı.

Dolar karşısında güç kazanan Euro da dünkü akşam saatlerindeki 3.0815 lira düzeyinin biraz üzerine 3.0876 liraya kadar çıktı.

Fed’in, piyasaların da büyük önem verdiği Haziran ayı faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, ekonominin sene sonu itibariyle bir faiz artışına büyük ihtimalle hazır olduğu belirtildi

Fed Başkanı Janet Yellen faiz artışının istihdam piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğu yolundaki daha önce dile getirdiği görüşünü yineledi ve istihdamın hızlı toparlandığını, enflasyona yönelik aşağı yönlü baskıların da hafiflediğine işare etti.

Faizdeki artışın verilerdeki gelişmelere bağlı olacağının da altını çizen Yellen, "Faizde artış için koşullar henüz sağlanmadı" dedi ve bundan sonraki toplantılarda yapacakları değerlendirmelere göre karar alacaklarını söyledi. Yellen ayrıca, bu yıl faiz artışı olmasının "olanak dahilinde" olduğunu da vurguladı.