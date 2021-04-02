Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

Hafta içinde, TCMB başkanının değişmesinin ardından gördüğü zirveleri zorlayan dolar/TL, yeni TCMB başkanının sıkı para politikasına bağlı kalacağını taahhüt etmesi ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak 8.10 seviyesinin altına indi. Sabah saat 10.20 sıralarında dolar/TL 7.99, euro/TL 9.42 seviyesinde; çeyrek altında alış, 719.43 TL, satış 736.34 TL idi.

Uluslararası piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu işlem gününde hacimlerin düşük olması bekleniyor. Düşen hacimler piyasadaki alım satım hareketlerinin boyutunu artırabilir. TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta göreve başlamasından sonra dün düzenlenen ilk yatırımcı toplantısında selefi döneminde başlatılan sıkı para politikasına bağlı kalınacağını söyledi.

Ağbal’ın görevden alınmasıyla Türkiye’de ekonomi politikalarında öngörülebilirliğe olan güveni kaybeden yabancı yatırımcılar, Kavcıoğlu ile birlikte para politikasının hızla gevşetileceğinden endişe ederek geçen hafta Türk varlıklarının tamamında satışa gitmişlerdi.

"Nisan ayında faiz değişmeyebilir"

Toplantıya katılan bir kaynak, “Kavcıoğlu temel olarak beni Nisan PPK kararından sonra değerlendirin dedi. Bu da nisan ayında faiz indirmeyeceğinin kuvvetli bir sinyali” dedi. Ancak diğer bir kaynak Nisan olmasa bile kısa bir süre ardından TCMB’nin faiz indirmeyeceği algısından kurtulmanın zor olacağını ifade etti.

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