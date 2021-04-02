Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan talep edilen bilgiler var, teknik birimlere teker teker çalışmalar yaptırıyorum” demiş

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 25 Aralık 2020'deki Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı tutanaklarına göre milletvekillerine ‘yeni yol haritası' konusunda verdiği brifingde, "Kamuoyundan talep edilen bilgiler var, takip edilen bilgiler var. Sanıyorum Kuşoğlu söylemişti, swapla ilgili bilgiler var, mesela o konuyla ilgili inşallah yılbaşından itibaren çok gecikmeli olarak akan swap işlemleriyle ilgili bilgileri günlük olarak vermeye başlayacağız. Onun gibi, arkadaşlara, teknik birimlere teker teker çalışmalar yaptırıyorum" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, toplantıya ilişkin tutanaklardan notları bugünkü köşesinde paylaştı.

Ağbal şunları kaydetti:

"Merkez Bankası hesap vermeli"

“Bir Merkez Bankası kararlarıyla, işleriyle, eylemleriyle, duruşuyla itibarlı olmalıdır, hesap vermelidir, sorumlu olmalıdır. Bağımsızlık çok doğru bir kavramdır.”

“Çiçeği burnundan bir Merkez Bankası Başkanı olarak bu ilk toplantıda bir avans istiyorum. Ama başta şunu söyleyeyim: Merkez Bankası şeffaflık çerçevesinde adımlar atacak, bu konuyla ilgili Merkez Bankası teknik birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyundan talep edilen bilgiler var, takip edilen bilgiler var. Sanıyorum Kuşoğlu söylemişti, swapla ilgili bilgiler var, mesela o konuyla ilgili inşallah yılbaşından itibaren çok gecikmeli olarak akan swap işlemleriyle ilgili bilgileri günlük olarak vermeye başlayacağız. Onun gibi, arkadaşlara, teknik birimlere teker teker çalışmalar yaptırıyorum.”

“Bu çalışmalar çerçevesinde kamuoyunun, karar vericilerin bilmeleri bakımından ihtiyacı olan veriler nelerdir? Merkez Bankası'nın yürüttüğü operasyonel faaliyetlerinin çerçevesi dahilinde neler paylaşılabilir? Onlarla ilgili çalışmaları arkadaşlar şu anda yürütüyor. Peşinen, çok teknik konular olduğu için ‘Şunlar olur, şunlar olmaz' demiyorum, benim tabii ki gayretim olabildiğince çok sayıda veri kamuoyuyla paylaşılsın çünkü ne kadar şeffaf olunursa karar vericiler de o bilgiler altında karar verecekleri için aslında ekonomide öngörülebilirliği arttırır.”

“Bir sonraki sunumda Merkez Bankası'nın bütün faaliyetlerini yani döviz ve TL likidite yönetimine ilişkin konular da dahil olmak üzere çok daha kapsamlı bir sunuş getirmeyi istiyoruz. Bu konudaki hassasiyetiniz çok doğru bir hassasiyet. Bu konuya özel bir önem arz ediyorum.”

“Diğer taraftan, bugün toplantıda gündeme gelen Merkez Bankası bazı spesifik verilerle ilgili de çalışma yapıyor. O çalışmalardaki gördüklerim, o çalışmalardaki -efendime söyleyeyim- ortaya çıkan bilgiler, o çalışmalardaki ortaya çıkan rakamlar neyse o çalışmalar çerçevesinde tabii ki Merkez Bankası Kanunu çerçevesinde bunu raporlanması gereken kamu otoritelerine de raporlayacağım.”

“Bana şu konuda müsaade edin: Yani bir konu gündemdeyse ve hassas bir konuysa benim o konuyu kendim kurum içerisinde çalışmam lazım, anlamam lazım, bilmem lazım. Bunları bildikten sonra paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Tamam mı?”