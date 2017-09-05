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Ekonomi

Dolar enflasyon ile 3.45 liraya yaklaştı, altın yılın zirvesinde

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türkiye'de yıllık enflasyonun, beklentileri aşarak yeniden çift haneye yükselmesiyle dolar 3

05 Eylül 2017 13:48

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türkiye\'de yıllık enflasyonun, beklentileri aşarak yeniden çift haneye yükselmesiyle dolar 3.45 lira sınırına çıkarken, Kuzey kore geriliminin tetiklediği altın da yılın zirvesine yükseldi.
Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 0.15 beklentilere karşın yüzde 0.52 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye yükseldi. Enflasyon açıklanmadan önce 3.43 lira düzeyinde olan dolar 3.44 liranın üzerine çıkarak 3.4490 lira ile 3.45 liraya yaklaştı. Enflasyon öncesi 4.09 lira sınırında olan euro da, 4.0955 liraya yükseldi.
Kuzey Kore\'nin 6.3 büyüklüğünde depreme yol açtığı belirtilen hidrojen bombası testiyle tetiklenen güvenli liman arayışı altını yüzde 1.0\'in üstünde yükseltti.
Kuzey Kore\'nin tatil öncesi Japonya açıklarına bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmasının etkisiyle yaklaşık yüzde 1.0 artışla 1,322 dolara kadar yükselen altındaki tırmanış, deprem etkili hidrojen bombası testi ile 1,336 dolara kadar çıkarak yılın en yüksek düzeyine tırmandı.
Altının küresel düzeyde yükselmesiyle birlikte, içeride de gram altın 146.5 liradan 147.7 liraya, çeyrek altın 236 liradan 238 liraya liraya ve Cumhuriyet altını da 964 liradan 972 liraya çıktı.

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