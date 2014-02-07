Dolar 2,19'u gördü, günü 2,21'den kapadı

Piyasaları bu hafta etkileyecek en önemli veri olan ABD tarım dışı istihdam rakamı açıklandı. Ocak ayı istihdamı 113 bin ile beklentinin altında geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar dakikalar içinde düşüşe geçti.ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 6,6'ya geriledi. Bu veriler sonrası ilk anda dolar ve BİST 100 cephesinde fazla hareketlilik görülmedi. Ancak saat 15:45'ten itibaren dolar düşmeye başladı ve yaklaşık 1 hafta sonra 2.20 TL'nin altına geriledi. Karar öncesi 2.22 TL'de bulunan dolar 3 kuruş birden düşerek dakikalar içinde 2.19 TL'ye kadar geldi. Borsada da yükseliş başladı ve endeks günün en yüksek puanına ulaştı. Dolar günü 2,21'den kapadı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, piyasaları bu hafta etkileyecek en önemli faktör olarak görülen ABD'de Ocak ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. ABD'de Ocak ayı tarım dışı istihdamı 113 bin kişi olarak gerçekleşti. Tahminler bu rakamın 180 bin kişi olacağı yönündeydi.

İşsizlik oranı ise yüzde 6.6 oranına düştü. Bu oranla ABD'de işsizlik oranı Ekim 2008'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 62.8'den yüzde 63'e yükseldi.

Dolar düşmeye başladı

Veri açıklanmadan önce dolar 2.2220 TL seviyesinde seyrederken borsa da yüzde 0,22 kayıpla 64 bin 408 puandaydı. Kararın hemen ardından ise dolar kısa bir süre 2,2195 TL'ye indi. Ancak saat 15:45'ten sonra dolar hızla geriledi ve 2.19 TL'ye kadar düştü. Borsa ise kararın hemen ardından geriledi. 64 bin 387 puana geriledi. Şu dakikalarda BİST 100 gelen alımlarla birlikte 64,587 puana çıkabildi.

Dolara paralel olarak Euro ’da geriledi. Euro, bir ay sonra 3 liranın altına inerek 2.9797 seviyesini gördü.