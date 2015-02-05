Dolar durdurulamıyor; 2.4680'le bir tarihi rekor daha!

Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin belirsizlik TL'yi baskı altında tutmaya devam ederken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklenmedik şekilde fonlama karşılığında Yunan tahvillerini kabul etmekten vazgeçmesiyle dolar/TL 2.4680'e kadar yükselerek tarihi zirveye çıktı.

Dolar/TL dün gece geç saatlerde 2.4680 seviyesini test ettikten sonra güne TSİ 0753'te 2.4605/2.4620 seviyesinde başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin yaklaşan genel seçimler öncesi ekonomiyi desteklemek adına faiz indirimi isteklerine karşın merkez bankası yıllık enflasyondaki düşüşü ara Para Politikası Kurulu (PPK) ile erken faiz indirimi için yeterli görmedi.

TCMB'nin bu açıklamasıyla 2.40'ın altına gerileyen dolar/TL siyasilerin ve Erdoğan'ın TCMB'ye ve PPK'nın bağımsızlığına yönelik eleştirileri ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısı ile tarihi zirvelerine yükseldi.

Analistler hem küresel gelişmelerin hem de içeride TCMB'ye yönelik eleştirilerle kurun baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyor.