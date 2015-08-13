Koalisyon görüşmeleri olumsuz sonuçlandı, dolar 2.82 ile tarihi rekor kırdı!

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması doların da ateşini yükseltti.

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından piyasalarda sert dalgalanma sürüyor. Dolar/TL, CHP ile AK Parti arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı haberinin ardından 2.82'yi aşarak yeni tarihi zirvesini görürken sepet bazında TL'de tarihi rekor seviyelere yükseldi.

Dolar/TL güne başladığı 2.7760 seviyelerinden gün boyu toplantıya ilişkin olumsuz beklentilerle yukarı bir seyir izledikten sonra toplantının olumsuz sonuçlandığına yönelik Reuters haberinin ardından 2.8242'ye kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. CHP'li üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada AKP ile koalisyon görüşmelerinin sonucunun olumsuz olduğunu belirtti.

Euro/TL ise 3,1155'e yükseldi. Sepet bazında TL 2,97'ye yükselerek yeni tarihi zirvesinde. BORSA DA SERT DÜŞTÜ AKP-CHP liderlerinin koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı haberinin ardından borsada ise kayıplar yüzde 3'e ulaştı. BIST 100 endeksi 76 bin seviyesinin altına geriledi. Analistler, AK Parti ile CHP arasında başlayan koalisyon görüşmesinden çıkacak sonucun endeksin yönü üzerinde etkili olacağını, endekste 76.000 seviyesinin altına sarkması halinde 74.800 puanın destek, olası yükselişlerde ise 77.700 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade ediyor.