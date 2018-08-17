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Dolar bozdurana bedava yufka

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde unlu mamul üreticisi Keramettin Kütük, dolar bozduranlara ücretsiz yufka vereceklerini söyledi

17 Ağustos 2018 19:20

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde unlu mamul üreticisi Keramettin Kütük, dolar bozduranlara ücretsiz yufka vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'döviz bozdurun\' çağrısına Türkiye\'nin pek çok yerinden destek sürüyor. Osmancık ilçesinde unlu mamul üreticisi, emekli öğretmen Keramettin Kütük de dolar bozdurma kampanyasına destek vererek, dolar bozduranlara iş yerlerinde ücretsiz yufka vereceklerini duyurdu. Ülkenin ekonomik olarak zor günler geçirdiğine dikkat çeken ve vatandaşları dolar bozdurmaya çağıran Keramettin Kütük, sonuna kadar devletin yanında olduklarını söyledi.

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