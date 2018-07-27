Dolar, Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası kazancını korudu

Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) perşembe günkü toplantısında parasal genişlemeden çıkış için planlanan takvime bağlı kalmasıyla kaydettiği kazancını korudu. Önemli piyasa paraları karşısında Perşembe günkü yükselişinin ardından dolar, yatay seyretti.

Yatırımcılar, küresel para politikasının ve tahvil faizlerinin yönüne ilişkin ipucu verebilecek ABD büyüme verisini bekliyor. Doların altı önemli para karşısındaki değerini gösteren Dolar, Türkiye saati ile 08:40'da 4,8611 seviyesinde.

Dolar göstergesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal genişlemeden çıkış için planlanan takvime bağlı kalmasının ardından Euro'nun sert gerilemesiyle birlikte Perşembe günü yüzde 0.4 artarak iki haftanın dip seviyesi olan 94.084'ten yükselmişti.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi önceki seanstaki kazancını genişleterek yüzde 2.988 ile altı haftanın yükseğini gördü.