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Ekonomi

Dolar, AKPM'nin "siyasi denetim süreci" kararına nasıl tepki verdi?

Yurt içinde gözler siyasi gelişmelerin yanı sıra yarınki TCMB toplantısına çevrildi

25 Nisan 2017 17:35

Dün Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından 3.58'in altına gerileyen kur AKPM kararıyla yükseldi. Ancak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararının ardından 3.5962 seviyesine yükseldi. Bu yükselişin ardından dalgalı seyir izleyen dolar 3.588'e geriledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fransa'da seçimlerin ilk turunda, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 23.7'sini alarak seçimden birinci çıkmış, bu gelişmeyle birlikte TL dolara karşı yüzde 2'ye yakın yükseliş sergilemişti.

Merkez Bankası ve Trump radarda

Yurt içinde gözler siyasi gelişmelerin yanı sıra yarınki TCMB toplantısına çevrildi. Bloomberg HT'nin anketine göre, Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi (GLP) dahil olmak üzere faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı yok, ABD'de yeni konut satışları ve Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trumpın yarın akşam açıklayacağı vergi reformu da piyasaların odak noktasında bulunuyor.

Ak Yatırım yolladığı bir notta "Trump’ın vergi reformu detaylarında kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 15’e indirileceğinin müjdesini vermesi bekleniyor. Tam kapsamlı kanun tasarısı ise Haziran’da meclislere sunulacak. Tasarının bu şekliyle onaylanmasını beklemiyoruz. Açıklamanın ilk etkisi hisse ve dolar pozitif olabilir, ancak uzun süreli bir etki olmayabilir" değerlendirmesine yer verdi.

 

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