Dolar/TL, 9,20 seviyesini gördü

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Döviz kurlarında yükseliş devam ederken, dolar/TL 9,20 seviyesini aştı. Euro/TL 10,68 seviyesine yükseldi.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anlık döviz kurları için tıklayın</strong></a></p>\n<p>Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan </strong>ve Merkez Bankası Başkanı <strong>Şahap Kavcıoğlu </strong>sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.</p>\n<p>Görüşmenin ardından Resmi Gazetede Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr.<strong> Semih Tümen</strong>, Dr. <strong>Uğur Namık</strong> <strong>Küçük</strong> ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi <strong>Abdullah Yavaş</strong> görevden alınmıştı.</p>\n<p>Gece geç saatlerde gelen haberle dolar/TL 9,1883 seviyesine gelerek rekor tazelemişti. Bu akşam saatlerinde dolar/TL yeni rekor seviyesine ulaştı: 9,20390.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-yonetiminde-operasyon-iki-baskan-yardimcisi-ve-bir-ppk-uyesi-gorevden-alindi,985506" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: Merkez Bankası yönetiminde operasyon; iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı, dolar kurunda yeni rekor kırıldı!</strong></a></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84uxxf?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>