Dolar/TL, 9,20 seviyesini gördü

Döviz kurlarında yükseliş devam ederken, dolar/TL 9,20 seviyesini aştı. Euro/TL 10,68 seviyesine yükseldi.

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Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Resmi Gazetede Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı.

Gece geç saatlerde gelen haberle dolar/TL 9,1883 seviyesine gelerek rekor tazelemişti. Bu akşam saatlerinde dolar/TL yeni rekor seviyesine ulaştı: 9,20390.

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