Dolar 8.40 TL'nin de altını gördü; TL Temmuz'da en çok değer kazanan para birimi oldu

Dolar haftanın son günü 8.40 TL’nin altına inerek 8.39 TL’yi gördü. Temmuz ayı genelinde dolar karşısında yüzde 3 değer kazanan TL Cuma günü de yüzde 0.39 değer kazandı. Akşam saatlerinde dolar 8.40 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dünya genelinde gelişmekte olan ülke para birimleri, Amerikan Merkez Jerome Powell’in önceki gün verdiği güvercin mesajlarının etkisiyle dolar karşısında değer kazandı. Brezilya Real’i dolar karşısında yüzde 1 değer kazanarak son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

En çok değer kazanan para birimi oldu

TL Temmuz ayında dolar karşısında dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Financial Times gazetesi TL’nin değer kazanmasında yüzde 17 seviyesinde bulunan 10 yıllık devlet tahvillerinin sunduğu cazip getirinin de etkili olduğunu belirtmişti.