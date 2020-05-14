Dolar 7 TL'yi geçince vatandaş dolar sattı: Döviz mevduatı 351 milyon dolar azaldı

Dolar’ın 7,27 ile zirveyi gördüğümüz 8 Mayıs haftasında vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarının tutarı 982 milyon dolar azalarak 117 milyar 603 milyon dolara indi. Tüzel kişilerin, yani firmalar ve kuruluşların hesaplarındaki döviz tutarı ise 632 milyon dolarlık artışla 76 milyar 674 milyon dolara çıktı. Böylece 8 Mayıs ile biten haftada toplam mevduat 351 milyon dolar azalarak 194 milyar 278 milyon dolar oldu.

TL mevduatı azaldı

TL mevduatı ise aynı dönemde 4 milyar 993 milyon TLazalarak 1 trilyon 418 milyar TL’ye geriledi. Bunun etkisiyle 8 Mayıs haftasında yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,9 puan artarak yüzde 49,7 oldu.