Dolar 7.40 eşiğinde; bankalar uzun süre sonra ilk kez 'geç likidite penceresi'ni kullandı, örtülü faiz artırımı sürdü

Dolar yeniden 7.40 seviyesinin eşiğine gelirken Merkez Bankası, para politikasını sıkılaştırıcı adımlar atmayı sürdürüyor. Dünya’nın haberine göre uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı.

Geç likidite penceresinin faiz oranı, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bulunuyor. Merkez Bankası bankalara politika faiziyle para vermeyince bankalar daha yüksek faizli geç likidite penceresi ve diğer kanallara yöneliyor. Bu politika “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılıyor.

Reuters'a konuşan bir bankacı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaları geç likidite penceresi kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından geç likidite penceresi kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Yine geleneksel repo ihalesi

“Geleneksel repo ihalelerinde” faiz oranı bankaların yaptığı tekliflere göre belirleniyor. Böylece ihalede faiz, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bir seviyede oluşuyor.

Merkez Bankası Salı günü de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. Bu ihalede Merkez Bankası, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı.