Dolar 7.35'in altında; Uluslararası Finans Enstitüsü: Ekonomi yönetimindeki değişim ve gelişen ülkelere para girişi TL'yi destekliyor

Dolar 7.35 TL’nin de altına gerilerken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, düşüşte iki faktörün rol oynadığını belirtti: Ekonomi yönetiminin değişmesi ve 2021’de aşıların etkisiyle pandeminin sona ereceği ve küresel bir toparlanma yaşanacağı beklentisiyle gelişmekte olan ülkere giren kısa vadeli sermaye…

Robin Brooks, ekonomi yönetiminde yapılan değişikliğin Türkiye’nin risk priminin (CDS/Kredi Temerrüt Swap’ı) azalarak, benzeri gelişmekte olan ülkeler Bezilya ve Güney Afrika’nın risk primine yaklaştığına dikkat çekti.

Grafikte beyazla gösterilen Türkiye’nin risk primi, son iki ayda hızlı şekilde gerileyerek Brezilya (Koyu sarı) ve Güney Afrika’nın (Açık sarı) risk primlerine yakınsadı…