Dolar 7.25'e kadar geriledi; Wall Street Journal: Türkiye'ye yabancı sermaye girişi var

Çarşamba günü 7,26 ile 21 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesini gören dolar/TL, Perşembe günü 7.25’e kadar çekildi. Çarşamba günü 8.93’lere kadar gerileyen euro/TL ise 9 liranın altında seyrediyor.

Amerikan ekonomi gazetesi Wall Street Journal, yabancı sermayenin Türkiye piyasalarına dönüşünün TL’nin değer kazanmasına neden olduğunu belirtti. Geçen yılın ilk döneminde Türkiye’den 13 milyar dolarlık yabancı sermaye çıkışı gerçekleştiğini hatırlatan Wall Street Journal, 2020’nin son iki ayında ise havanın döndüğüne ve tahvil-bono piyasasına 2.5 milyar dolar, hisse senedi piyasasına da 1.4 milyar dolar kısa vadeli yabancı sermayenin girdiğine dikkat çekti.

Gazete, aşılama kampanyalarının hız kazanmasına paralel olarak dünya genelinde gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akışlarının arttığına da dikkat çekti.

Ekonomi Servisi