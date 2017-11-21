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Ekonomi

Dolar 3.9548 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktı

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Kürsel ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle dün tırmanışa geçen dolar, yeni günün ilk işlemlerinde 3

21 Kasım 2017 12:44

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Kürsel ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle dün tırmanışa geçen dolar, yeni günün ilk işlemlerinde 3.9548 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı. Parite etkisiyle yükselen euro da 4.6475 liraya çıktı.

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