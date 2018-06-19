Dolar 4.76'yı gördü; Mehmet Şimşek'ten açıklama

Güne yükseliş eğilimi ile başlayan dolar öğle saatlerine yaklaşırken 4.76 liranın üzerine çıktı. Dolarda yaşanan bu yükselişin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kişisel sosyal emdya hesabı üzerinden, yaşananların küresel bir hareket olduğunu belirterek, "Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" dedi.

Güne yükseliş eğilimi ile başlayan dolar öğle saatlerine yaklaşırken 4.76 liranın üzerine çıktı. Dolarda yaşanan bu yükselişin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir tweet attı. Yaşananların küresel bir hareket olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.

Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.

Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."

Dolar 4.7633 lira gün içi zirvesini görmesinin ardından saat 11.50 itibariyle 4.7590 liradan el değiştirdi.

Euro ise 5.50 liraya ulaştı.