ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişi bugün tersine dönerek geriledi. Dolar kurunun geçen hafta 3,75'i gördüğü piyasalarda doların düşüşü, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlendiği ve bundan en fazla etkilenen para birimlerinin de Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirası olduğu kaydedildi.

NTV'de yer alan habere göre 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliğine ilişkin referanduma günler kala dolar/TL'de küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken gelişmekte olan ülke para birimi genelindeki iyimserlikle kurda sınırlı aşağı yön sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,69'un altına geriledi. Euro 3,91'in üzerinde hareket ediyor. Sakin bir seyrin dikkat çektiği kur geçen hafta 3,75'in üzerine kadar çıkmıştı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri pozitif etkilendi

Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirasının pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahı azalttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6570 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.