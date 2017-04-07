ABD'nin Suriye'ye saldırısı sonrası dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, ABD'nin Suriye saldırısının ardından bu sabah 3,75 seviyesine kadar çıktı.Euro da 3,96'nın üzerinde seyrediyor.

NTV'nin haberine göre, ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında gelirken, işsizlik oranı tahmincileri yanıltarak düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 98 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 175 bin artması yönündeydi.

İşsizlik oranı yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e indi. Piyasa beklentisi oranın aynı kalacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı sırada 3,7329'da bulunan, veri ardından ise 3,7186'ya kadar gerileyen dolar/TL 3,7327'ye kadar yükseldi.

Euro ise 3,96'nın üzerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

ABD'nin Suriye'deki hedefleri füzelerle vurmasının ardından Amerikan doları gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybederken, Türk lirasına karşı yükseldi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının onsu yüzde 1 yükselerek, 5 ayın zirvesi olan 1.269,4 dolara kadar çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,5 artışla 56 doların üzerini test etti.

ABD'nin askeri operasyonunun ardından bugün Asya pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 100,5-100,8 dar bandı içinde dengelendi.

Orta Doğu'da siyasi ve güvenlik gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda ham petrol fiyatları yüzde 2'ye yakın artış kaydetti.

Sabah saat 5:50'de ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 52,92 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 56,06 dolara fırladı.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin odak noktasına yerleştiği piyasalarda yatırımcıların, Rusya, Çin ve Suriye'den gelecek açıklamaları ve bölgedeki gelişmeleri takip edeceğini belirtti.

Operasyonun tek seferlik olduğu açıklamasının, piyasalarda fiyatlamaların sınırlı kalmasını sağladığını ifade eden uzmanlar, beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda yatırımcıların tekrar ekonominin gündemine yoğunlaşabileceğini kaydetti.