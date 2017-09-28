Dolar 3.59 lirayı, euro 4.22 lirayı aştı, Borsa toparlandı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın, \"Fed\'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği\"ne ilişkin açıklamasının ardından tırmanışa geçen dolar 3.59 lirayı aştı, euro da 4.22 lirayı aşarak yeni rekor düzeye tırmandı.

Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik risklerle 3.55 liraya kadar yükseldikten sonra, referandumun ardından 3.53 liraya dönen dolar, Yellen\'ın konuşmasıyla yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 3.5959 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra gelen kâr satışlarıyla 3.57 - 3.58 lira aralığına döndü.

Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da parite etkisiyle tarihinde ilk kez 4.22 lirayı da aşarak 4.2239 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktıktan sonra, dolardaki gevşemeye bağlı olarak 4.20 lira düzeyine çekildi.

Doların güçlenmesiyle dünkü işlemleri yüzde 2.61 düşüşle 101 bin 218 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne de yüzde 0.07 düşüşle 101 bin 150 puandan başladı. İlk işlemlerde \"eksi\"de hareket eden Endeks, dolardaki gevşemeye bağlı olarak toparlandı ve 102 bin 75 puan ile dünkü kapanışın yüzde 0.88 üzerine kadar yükseldi.

Vergiye selam, büyümeye devam…

İş Yatırım\'ın \"Vergiye selam, büyümeye devam…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Küresel piyasalarda Trump sonrası ikinci reflasyon senaryosu fiyatlanmaya başladı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Cumhuriyetçilerin kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 20’ye, gelir vergisinin üst diliminin yüzde 39.6’dan yüzde 35’e indirilmesi önerisi sonrasında piyasalar doların güçlendiği, tahvilin zayıfladığı, Wall Street’in yükseldiği bir dünyayı fiyatlamaya başladı.

\"Trump II senaryosu karşısında gelişmekte olan piyasaların tepkisi Trump I döneminden farklı değil.

\"Güçlü dolar ve yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke paralarından başlayarak, yerel para tahvillere ve hisse senetlerine yayılan sert satışlara neden oldu.

\"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından payına düşeni fazlasıyla aldı.

\"MSCI Türkiye yüzde 3.4 gerileyerek Eylül başından beri kaybını yüzde 11’e taşıdı.

\"Borsa İstanbul’daki sert satışlarda ekonomi yönetiminin büyümeyi finanse etmek için finans sektörüne

uygulanan kurumlar vergisini yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarması etkili oldu.

\"Kaderin cilvesi ABD’nin büyümeyi artırmak için vergileri indirmesi ile Türkiye’nin finans sektörü üzerindeki vergileri artırması aynı güne denk geldi.

\"Son günlerdeki sert satışlar sonrasında gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 38’e çıkan iskonto nedeniyle Borsa İstanbul’da bugün cılız tepki alışları görebiliriz.

\"Ancak eğer öngördüğümüz gibi küresel piyasalarda Trump II senaryosu fiyatlanıyorsa gelişmekte olan borsalarda kısa vadede yön aşağı olacak.

\"Bu senaryoda, yüksek betalı Borsa İstanbul için ilk ciddi destek 100.000 seviyesinde.\"