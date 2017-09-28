Dolar 3.59 lirayı, euro 4.22 lirayı aştı, Borsa düştü

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın, \"Fed\'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği\"ne ilişkin açıklamasının ardından tırmanışa geçen dolar 3.59 lirayı aştı, euro da 4.22 lirayı aşarak yeni rekor düzeye tırmandı.

Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik risklerle 3.55 liraya kadar yükseldikten sonra, referandumun ardından 3.53 liraya dönen dolar, Yellen\'ın konuşmasıyla yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 3.5959 liraya kadar yükseldi. Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da parite etkisiyle tarihinde ilk kez 4.22 lirayı da aşarak 4.2229 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktı.

Doların güçlenmesiyle dünkü işlemleri yüzde 2.61 düşüşle 101 bin 218 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne de yüzde 0.07 düşüşle 101 bin 150 puandan başladı.