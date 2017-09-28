Dolar 3.59 lirayı aştı, euro rekor düzeye çıktı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen\'ın, \"Fed\'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği\"ne ilişkin açıklamasının ardından tırmanışa geçen dolar 3.59 lirayı aştı, euro rekor düzeye tırmandı.

Kuzey Irak referandumu nedeniyle artan jeopolitik risklerle 3.55 liraya kadar yükseldikten sonra, referandumun ardından 3.53 liraya dönen dolar, Yellen\'ın konuşmasıyla yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve günün ilk işlemlerinde 3.5917 liraya kadar yükseldi. Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da parite etkisiyle 4.2153 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktı.